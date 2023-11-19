العراق: يحق لـ 38 حزباً المشاركة في انتخابات إقليم كردستان

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، أن 38 حزباً سياسياً مجازاً رسمياً لها حق خوض غمار الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان والمزمع إجراؤها في شهر فبراير من العام 2024.

وقالت المفوضية في بيان، «إن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرر حق الأحزاب السياسية المجازة على وفق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015، وقانون الأحزاب لإقليم كردستان رقم (17) لسنة 1993، أو أي منهما المشاركة في عملية انتخاب برلمان إقليم كردستان، وانتخابات مجالس محافظات الإقليم».

من جانب آخر، أنهى مجلس النواب العراقي، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل الانتخابات. وعقد المجلس جلسته الاستثنائية برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس. وأنهى المجلس تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.

وجاء في النسخة المعدلة للقانون «تكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية (54) شهراً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري أو لغاية المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم و انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق للدورة السادسة قابلة للتمديد».