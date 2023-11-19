مباحثات ليبية أممية لتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا في مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات، بحسب بيان صادر عن مكتب إعلام البرلمان الليبي.

وبحسب بيان البرلمان الليبي، اتفق الطرفان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في القريب العاجل، وذلك دون الإشارة إلى المبادرة الأممية التي يعتزم المبعوث الأممي طرحها خلال الأيام المقبلة حول سبل التوافق على القوانين الانتخابية.

فيما أشار عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة الكفرة جبريل أوحيدة إلى وجود نوع من الجدية الأميركية لدعم خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال ما نصت عليه القوانين الانتخابية، مؤكداً أن البعثة الأممية ليس أمامها سوى التعاطي مع هذه التطورات، بحسب ما أكده في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد».

وكان مجلس النواب الليبي قد رفض خطة المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبد الله باتيلي التي يخطط لطرحها خلال أيام، والتي تهدف لعقد اجتماع يضم الأطراف كافة الفاعلة للتوافق على القوانين الانتخابية، وذلك رفضاً لمحاولات الأمم المتحدة تجاوز دور السلطة التشريعية في البلاد، بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر الليبي أن «مجلس النواب هي الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في البلاد والمنوطة بوضع أي قوانين انتخابية»، لافتاً إلى تصويت البرلمان بالموافقة على مخرجات اللجنة المشتركة «6+6» التي أنجزت المشاريع اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية في البلاد.

وفي سياق آخر، اتخذ المجلس الرئاسي الليبي عدة قرارات لضبط الأمن والاستقرار وتنظيم عمل الوحدات العسكرية غرب البلاد في ضوء التوترات التي تشهدها مدينة زوارة خلال الأيام الماضية، وقرر رئيس المجلس محمد المنفي تعيين الفريق صلاح النمروش معاونا لرئيس الأركان العامة، الفريق محمد موسى رئيسا لهيئة السيطرة والقضاء، الفريق عبدالقادر منصور رئيسا لهيئة العمليات والتدريب، وذلك لضبط الوضع العسكري والسيطرة على الحدود الغربية والتصدي لأي تحركات تقوم بها مجموعات مسلحة بشكل منفرد.