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مسدس لعبة في مدينة ألمانية يدفع الشرطة للتدخل

مسدس لعبة في مدينة ألمانية يدفع الشرطة للتدخل
20 نوفمبر 2023 08:21

أدى قيام مجموعة من الأشخاص، الأحد، باستخدام مسدس لعبة في مدينة ترير بجنوب غربي ألمانيا إلى قيام الشرطة بالتدخل.

وقالت الشرطة إن شهود عيان رصدوا أشخاصاً يستخدمون "جسماً يشبه السلاح الناري" في محطة بنزين بعد الظهر، وأبلغوا الشرطة.

وحققت الشرطة في تقارير الشهود وأثبتت أن الجسم المشبوه كان مجرد مسدس لعبة.

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ووجهت الشرطة النصح بشدة بعدم التعامل مع الأسلحة في الأماكن العامة - "حتى لو كانت مجرد ألعاب وخاصة في ضوء احتفالات الكرنفال القادمة".

وقالت الشرطة إنه في حالة عدم اليقين فإنه دائماً ما ينبغي الافتراض أنه يمكن الخلط بين ما إذا كان ذلك لعبة أو ما يشبه السلاح الناري  والسلاح الناري الحقيقي، لأن هذا قد يؤدي إلى عملية أكبر من الشرطة. 

المصدر: وكالات
مسدس
ألمانيا
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