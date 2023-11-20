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وفاة السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر

وفاة السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر
20 نوفمبر 2023 08:40

توفيت روزالين كارتر، زوجة الرئيس الأسبق جيمي كارتر، الأحد عن عمر ناهز 96 عاماً في منزلها في ولاية جورجيا الجنوبية، وفق ما أعلن مركز كارتر الذي أسسته مع زوجها.
واشتهرت روزالين كارتر بعد خروجها من البيت الأبيض بنشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والديموقراطية وقضايا الصحة وخاصة الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، مع الحفاظ على صورتها العامة بوصفها امرأة متواضعة.

وقال مركز كارتر في بيان "توفيت السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر، المناصرة بحماسة للصحة العقلية وتقديم الرعاية وحقوق المرأة، الأحد في منزلها في بلاينز، جورجيا، عن عمر ناهز 96 عاما".

وقال جيمي كارتر في البيان "كانت روزالين شريكتي في كل ما أنجزته على الإطلاق".
وكانت روزالين في قلب الحياة السياسية الطويلة لجيمي كارتر وخاصة خلال حملاته الانتخابية. وبمجرد وصولها إلى البيت الأبيض عام 1977 وحتى عام 1981، برزت كسيدة أولى للعب دور سياسي.
وذكر موقع البيت الأبيض الالكتروني أنها "كانت تحضر اجتماعات مجلس الوزراء والإحاطات الإعلامية الرئيسية، وكثيراً ما مثلت الرئيس في المناسبات الاحتفالية وعملت مبعوثة شخصية للرئيس إلى دول أميركا اللاتينية".
ولدت روزالين كارتر في بلدة بلاينز الصغيرة في 18 أغسطس 1927، وكانت البكر بين أربعة أبناء. توفي والدها عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها وعملت مع والدتها في مهنة الخياطة لتحصيل معيشتها.
التقت جيمي كارتر عام 1945 عندما كانت في الجامعة وكان هو في إجازة من الأكاديمية البحرية الأميركية في أنابوليس وتزوجا عام 1946.
ووفقاً لمركز كارتر، فإن السيدة الأولى السابقة لديها أربعة أبناء و11 حفيداً و14 من أبناء الأحفاد، وفقدت حفيداً عام 2015.

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المصدر: وكالات
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