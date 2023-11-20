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غرق سفينة تركية في البحر الأسود على متنها 12 فرداً

غرق سفينة تركية في البحر الأسود على متنها 12 فرداً
20 نوفمبر 2023 10:27

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا‭ ‬اليوم الاثنين، إن سفينة شحن تركية على متنها طاقم من 12 فردا غرقت قبالة ساحل البلاد على البحر الأسود خلال عاصفة أمس الأحد، وإن السلطات لم تتمكن من الاتصال بالطاقم.
كان مكتب حاكم إقليم زونجولداق قد قال في وقت سابق إن ربان السفينة كافكامتلر التي ترفع العلم التركي أبلغ صباح أمس الأحد بأن السفينة تنجرف نحو حاجز أمواج قبالة منطقة إيريجلي بالإقليم الواقع في شمال غرب تركيا.
وقال وزير الداخلية إن السفينة غرقت بعد اصطدامها بحاجز الأمواج. وتعرضت المنطقة لعواصف قوية أمس الأحد، وقال مكتب الحاكم إن الأحوال الجوية السيئة حالت دون إجراء الطائرات والسفن عمليات بحث.
وأضاف للصحفيين "عندما تتحسن الظروف الجوية السيئة، ستبدأ أنشطة البحث والإنقاذ في الحال".

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المصدر: وكالات
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