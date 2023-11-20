الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين

منزل متضرر في بلدة مالاباتان بمقاطعة سارانجاني
20 نوفمبر 2023 14:16

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب جنوب الفليبين الجمعة، إلى تسعة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث التي أشارت الاثنين إلى احتمال أن يرتفع عدد الضحايا بعد. 

وتسبّب زلزال بلغت قوته 6,7 درجات في منطقة جزيرة مينداناو بعد ظهر الجمعة، في انهيار جزء من سقف مركز للتسوّق في مدينة جنرال سانتوس.

وقال المجلس الوطني للحدّ من مخاطر الكوارث وإدارتها، إنّ ما لا يقل عن 15 شخصاً أصيبوا وتضرّر أو دُمّر أكثر من 800 منزل.

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يضرب أوموري شرقي اليابان
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في الفلبين

وعُثر على المزيد من الجثث تحت الأنقاض خلال عمليات البحث في نهاية هذا الأسبوع.
وفيما انتهى الجزء الأكبر من عمليات البحث، تواصل الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث تلقّي بيانات جديدة من عشرات القرى المتضرّرة من الزلزال.

وقال نائب المتحدث باسم الوكالة مارك تيمبال "آمل في ألا يرتفع عدد الوفيات أكثر من ذلك، لكنّنا ما زلنا ننتظر معلومات من المناطق".

 

المصدر: وكالات
زلزال
الفليبين
آخر الأخبار
جانب من المعرض
التعليم والمعرفة
«الثقافة والعلوم» تكرم المشاركين في معرض «الإمارات للمقتنيات»
اليوم 22:34
من معرض "البرتغاليون على أرض الخليج"
التعليم والمعرفة
«بيت الحكمة» يعرض 60 قطعة أثرية تروي تاريخ البرتغاليين في منطقة الخليج
اليوم 22:31
شعار معرض «نقطة لقاء»
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تنظم الدورة السادسة من معرض «نقطة لقاء»
اليوم 22:29
حمدان بن محمد: "دبي تسابق مدن العالم في تصميم المستقبل"
علوم الدار
حمدان بن محمد: "دبي تسابق مدن العالم في تصميم المستقبل"
اليوم 22:25
محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية بين "مدينة إكسبو" و"كهرباء دبي" لتشغيل المدينة بالكامل بالطاقة المتجددة
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية بين "مدينة إكسبو" و"كهرباء دبي" لتشغيل المدينة بالكامل بالطاقة المتجددة
اليوم 22:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©