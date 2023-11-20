قتلى ومفقودون بغرق سفينة جراء عاصفة في تركيا

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الاثنين، إن فرق الإنقاذ تبحث عن 11 فرداً مفقوداً من طاقم سفينة شحن غرقت قبالة ساحل البحر الأسود، وسط عواصف أودت بحياة تسعة أشخاص على الأقل، بينهم فرد من طاقم السفينة.

وأضاف أن السفينة «كافكامتلر»، التي ترفع العلم التركي وعلى متنها طاقم يتألف من 12 فرداً، غرقت قبالة ساحل منطقة «إيريجلي» في إقليم «زونجولداك» بشمال غرب تركيا، وأنه تم انتشال جثة أحد أفراد الطاقم.

وكان قبطان السفينة قد أبلغ، صباح أمس الأحد، أنها تنجرف نحو حاجز الأمواج في «إيريجلي» و«ييرليكايا». ومن المحتمل أن تكون السفينة قد اصطدمت بالحواجز بعد ذلك.

وتعرضت المنطقة لعواصف قوية، أمس، وحال الطقس العاصف دون إرسال سفن وطائرات لإجراء أعمال البحث حتى صباح اليوم الاثنين.

وقال يرلي قايا للصحفيين إن العواصف والفيضانات، التي شهدتها تركيا مطلع الأسبوع، أدت إلى مقتل أربعة أشخاص في إقليم «باتمان» بجنوب شرق البلاد وثلاثة أشخاص في «زونجولداك» وشخص آخر في ديار بكر بجنوب شرق البلاد أيضاً.