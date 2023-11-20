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أميركا تجدد دعمها العسكري المتواصل لأوكرانيا

وزير الدفاع لويد أوستن يتحدث إلى موظفي السفارة الأميركية في كييف
20 نوفمبر 2023 16:34

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الاثنين، إلى كييف في زيارة غير معلنة، تهدف إلى طمأنة أوكرانيا بشأن استدامة الدعم الأميركي في الأزمة الحالية.
وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات بعشرات مليارات الدولارات الأميركية منذ بداية هذه الأزمة في فبراير 2022، كما تعهّدت مراراً بدعم كييف طالما كان ذلك ضرورياً، غير أنّ هذا الوعد تقوّضه المعارضة المتنامية من قبل بعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين.
وكتب أوستن، على حسابه على موقع «إكس»، يقول: «أنا هنا اليوم لإيصال رسالة مهمة: ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب أوكرانيا في كفاحها... الآن وفي المستقبل».
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، إن أوستن «يزور أوكرانيا اليوم (الاثنين) للتشديد على دعم الولايات المتحدة الثابت لكفاح أوكرانيا».
وأضاف البيان: «سيشدد كذلك على التزام الولايات المتحدة المتواصل بتقديم المساعدة الأمنية التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن نفسها».
ويلتقي أوستن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الدفاع رستم أوميروف وقائد القوات المسلّحة الأوكرانية فاليري زالوجني.
وهذه الزيارة إلى كييف عبر قطار من بولندا، هي الثانية لوزير الدفاع الأميركي منذ بداية الأزمة في فبراير 2022.
تشكل واشنطن الطرف المانح الأكبر للمساعدة العسكرية إلى كييف، ومن شأن احتمال تخفيض المساعدة العسكرية الأميركية أن يؤثر على أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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