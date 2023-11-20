في أول خطاب بعد انتخابه.. رئيس الأرجنتين يحذر من "أنصاف الحلول"

أعلن الرئيس الأرجنتيني المنتخب الاقتصادي الليبرالي خافيير ميلي عن انطلاق عملية إعمار البلاد، محذرا من أنه "لن تكون هناك أنصاف حلول".

وقال ميلي، في أول خطاب بعد فوزه بالانتخابات "اليوم، تبدأ نهاية الانحطاط" وتنطلق "إعادة عملية إعمار الأرجنتين".

ووصف ميلي، في خطابه أمام آلاف من أنصاره في مقر حملته في العاصمة بوينس آيرس، ليلة إعلان فوزه بأنها " ليلة تاريخية للأرجنتين".

وفاز الاقتصادي الليبرالي بأكثر من 55% من الأصوات على سيرخيو ماسا وزير الاقتصاد، الذي ينتمى إلى تيار الوسط.

وتابع ميلي "انتهى النموذج الطبقي الفقير. واليوم، نتبنى نموذج الحرية كي نصبح مجددا قوة عالمية. اليوم، تنتهي طريقة مورِسَت بها السياسة، وتبدأ طريقة أخرى".

وقال الرئيس المنتخب "نحن نواجه مشاكل هائلة: التضخم والركود ونقص الوظائف الحقيقية وانعدام الأمن والفقر والبؤس. هذه مشاكل لن تحل إلا إذا تبنينا أفكار الحرية مرة أخرى".وقد أقر ماسا بهزيمته قائلا إنه اتصل بميلي لتهنئته.

وقال ماسا "واضح أن النتائج لم تكن ما أملنا به، وتحدثت مع خافيير ميلي لتهنئته وأتمنى له التوفيق لأنه الرئيس الذي انتخبته غالبية الأرجنتينيين للسنوات الأربع المقبلة".