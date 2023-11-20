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الأمم المتحدة تحذّر من احتمال ارتفاع كبير لدرجات الحرارة

جفاف بحيرة في إسبانيا جراء التغير المناخي وقلة الأمطار
20 نوفمبر 2023 19:39

أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن التعهدات الحالية للدول المتعلقة بالانبعاثات ومواجهة تغير المناخ لا تزال تنذر بارتفاع درجات الحرارة في العالم نحو ثلاث درجات مئوية في هذا القرن.
وأشار "تقرير فجوة الانبعاثات السنوي" إلى أن العالم في طريقه ليشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بين 2.5 و2.9 درجة مئوية أعلى من مستويات ما قبل عصر الصناعة إذا لم تعمل الحكومات على دعم العمل المناخي.
ويتوقع العلماء أن يشهد العالم عدة كوارث عند ارتفاع درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية، بدءا من ذوبان الصفائح الجليدية إلى جفاف غابات الأمازون المطيرة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "الاتجاهات الحالية تقود كوكبنا إلى ارتفاع حتمي في درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية".
وتسعى اتفاقية باريس إلى منع درجة الحرارة العالمية من الارتفاع أكثر من 1.5 درجة.
وذكر التقرير أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يجب أن تنخفض 42 بالمئة على مستوى العالم بحلول عام 2030 لمنع درجات الحرارة من تجاوز عتبة 1.5 درجة.

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المصدر: وكالات
التغير المناخي
تغير المناخ
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