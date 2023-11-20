بعد إقالته من "تشات جي بي تي".. ألتمان يحصل على وظيفة جديدة

وظّفت شركة "مايكروسوفت"، اليوم الاثنين، سام ألتمان، مؤسس شركة "أوبن إيه آي" التي أطلقت منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي "تشات جي بي تي".وأقيل ألتمان، الجمعة، من الشركة التي أسسها وكان يرأسها.

وقال ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، على منصة "إكس"، إن سام ألتمان وغريغ بروكمان، وكلاهما من مؤسسي "أوبن إيه آي"، "سينضمان مع زملاء آخرين إلى مايكروسوفت لقيادة فريق للبحوث حول الذكاء الاصطناعي في المجموعة".

بدوره، كتب ألتمان (38 عاما)، الوجه البارز في "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة على المنصة، أن "المهمة مستمرة".

وأضاف ناديلا "نحن ملتزمون بشراكتنا مع أوبن إيه آي وواثقون من خريطة الطريق المقررة لمنتجنا". واستثمرت "مايكروسوفت" مليارات الدولارات في "أوبن إيه آي" ودمجت هذه التكنولوجيا في منتجاتها، مثل محرك البحث "بينغ".

من جهته، قال إيميت شير على منصة إكس "تلقيت اليوم مكالمة تدعوني إلى التفكير في فرصة تأتي مرة واحدة في الحياة: أن أصبح الرئيس التنفيذي الموقت لـ+أوبن إيه آيه+. بعد التشاور مع عائلتي والتفكير في الأمر لساعات قليلة فقط، قبلتُ بالعرض.

وأضاف "قبلتُ بهذا المنصب لأنني أعتقد أن إوبن إيه آي واحدة من أهم الشركات الموجودة حاليا".

وهو يخطط لبدء تحقيق مستقل في غضون 30 يوماً لاستبيان أسباب إقالة سام ألتمان والاضطرابات داخل الشركة الناشئة.

وأقيل ألتمان من منصبه كرئيس لشركة "أوبن إيه آي"، التي أطلقت "تشات جي بي تي"، بعد انتقاده من مجلس الإدارة بأنه لم يكن "صريحا" معه.

وأوضح مجلس إدارة الشركة، في بيان، أن "رحيل ألتمان يأتي بعد عملية مراجعة تداولية أجراها مجلس الإدارة خلصت إلى أنه لم يكن دائما صريحا مع مجلس الإدارة ما أعاق قدرته على الوفاء بمسؤولياته"، مشيرا إلى أنه "لم يعد لديه الثقة في قدرته على إدارة أوبن إيه آي".

وأثار إطلاق النسخة الأولى من "تشات جي بي تي" في 30 نوفمبر 2022 سباقا في مجال الذكاء الاصطناعي. ويسمح الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يعد ثورة شبيهة بظهور الإنترنت، بإنتاج نصوص وتعليمات برمجية وصور وأصوات بناء على طلب بسيط من المستخدم.

لكنه يثير مخاوف خصوصا بسبب التضليل، والتوظيف لاحتمال اختفاء بعض المهن.