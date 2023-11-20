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ألمانيا تعرض مبادرة جديدة على الدول الأفريقية

مشاركون في قمة "اتفاق مع أفريقيا" بألمانيا
20 نوفمبر 2023 21:07

عرض المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، على الدول الأفريقية الدخول مع بلاده في شراكة موثوقة طويلة الأمد. جاءت تصريحات شولتس خلال مؤتمر صحفي لقمة «اتفاق مع أفريقيا» التي حضرها العديد من زعماء الدول الأفريقية في برلين. 
وأشار شولتس، بشكل خاص، إلى إمكانية الشراكة مع أفريقيا في مجال قضايا الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
 وقال المستشار الألماني: «أفريقيا هي الشريك الذي نرغب فيه عندما يتعلق الأمر بتكثيف علاقاتنا الاقتصادية والسير في طريق مشترك نحو مستقبل محايد مناخيا». 
يعد مؤتمر «اتفاق مع أفريقيا» نتاج مبادرة أطلقتها ألمانيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2017، والتي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية الأساسية للدول المشاركة بهدف جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين من القطاع الخاص. 
تضم قائمة المشاركين في المؤتمر حاليا 13 دولة أفريقية وهناك دول أخرى أبدت رغبتها في الانضمام للمبادرة.
 وأكد شولتس نجاح شراكة «اتفاق مع أفريقيا» وقال إن «دول الاتفاق تؤدي فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية بشكل جيد أعلى من المتوسط مقارنة بأفريقيا كلها». ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه الدول ارتفعت بشكل كبير مرة أخرى في العام الماضي. 
وفيما يتعلق بتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية، قال شولتس: «الأمر المؤكد هو أن الإمكانيات الاقتصادية الهائلة لا يمكن أن ترتفع إلا من خلال استثمارات خاصة كبيرة».
وأكد أن اهتمام الشركات الألمانية بأفريقيا هائل، وذكر أن حكومته تسهل الاستثمارات الخاصة من خلال توفير شروط ضمان ميسرة. 
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الأفريقي غزالي عثماني ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه انفتاح أفريقيا على شراكات أخرى.
 وقال عثماني «ليس هناك احتكار. كل له مكانه».
 كما شدد السياسيان الأفريقيان على أن ديون الدول الأفريقية وعبء الفوائد أعلى من اللازم وأن هذين العاملين يعيقان استثمارات الدول.

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