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الصومال: مقتل 4 إرهابيين من «الشباب» بينهم قيادي

الجيش الصومالي خلال مطاردة فلول حركة الشباب (من المصدر)
21 نوفمبر 2023 01:07

مقديشو (الاتحاد)

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نفذ الجيش الصومالي، بالتعاون مع قوات محلية، عملية أمنية استهدفت معاقل لحركة «الشباب» الإرهابية في غرب مدينة حررطيري، مما أسفر عن مقتل قيادي وعناصر تابعة للحركة.
وقال قائد في الجيش الصومالي: «نفذنا عملية نوعية في قرية حاجي، أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر وقيادي في ميليشيات الشباب الإرهابية، كما تم إلقاء القبض على عدد من المسلحين».
وأشار إلى أن الجيش صادر الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت لدى المليشيات، وأن القوات الصومالية ما زالت تباشر مهامها في المنطقة.
وفي سياق آخر، أحبط فريق التحقيق الجنائي بولاية بونتلاند التابع لقوات الشرطة الوطنية، مخططاً لتنظيم داعش الإرهابي الذي كان يحاول استهداف  السكان المحليين في مدينة بوصاصو.
وأزالت القوات الوطنية الألغام التي وضعها التنظيم الإرهابي لإلحاق الضرر بعمال إحدى شركات البناء والمدنيين.
الى ذلك تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن الجناة الذين قاموا بوضع هذه الألغام لتقديمهم إلى العدالة، فيما تعهد مسؤولون بالقبض عليهم.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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