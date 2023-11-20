السودان يواجه أسوأ أزمة نزوح للأطفال في العالم

دينا محمود (الخرطوم، لندن)

وسط توجيه المجتمع الدولي أنظاره بالكامل تقريباً صوب الوضع المتفجر في قطاع غزة، دخلت المعارك الدائرة بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع في السودان شهرها الثامن، في ظل تحذيرات من تفاقم الثمن الفادح، الذي يتكبده المدنيون من جراء تواصل القتال، الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 10 آلاف شخص، فضلاً عن تحويل ملايين آخرين، إلى نازحين أو لاجئين.

وانتقد خبراء ومحللون، تراجع اهتمام القوى الكبرى في العالم بهذا الاقتتال، مؤكدين أنه يمثل أزمة ذات أبعاد إقليمية ودولية، تستوجب تكثيف الجهود الرامية لإيجاد تسوية لها، لا سيما بعدما جعلت عدد المحتاجين لمساعدات، من سكان هذا البلد ذي الموقع الاستراتيجي في شمال شرق إفريقيا، يناهز 25 مليون شخص.

كما تسببت المعارك، وفقا للخبراء، في نشوب إحدى أسوأ أزمات النزوح واللجوء في العالم، خاصة بالنسبة للأطفال.

فقد أجبر القتال أكثر من 6 ملايين سوداني، على الفرار من ديارهم، ليصبح ما يزيد على 4.8 مليون منهم نازحين، ويتحول مليونا ومئتي ألف آخرين، إلى لاجئين إلى دول الجوار.

ويشكل الصغار نصف النازحين واللاجئين السودانيين، بما دفع منظمة «اليونيسف» المعنية بحماية الطفولة في العالم إلى التحذير من أن الصراع الحالي في السودان، أحدث «أكبر أزمة نزوح للأطفال» في العالم بأسره.

كما أدى إلى أن يصبح قرابة 14 مليون طفل في مختلف أنحاء البلاد، بحاجة لمساعدات إنسانية، بما يشمل الغذاء والمأوى وخدمات الرعاية الصحية.

ويزيد من حدة هذه الأزمة الإنسانية، اضطرار أكثر من 70% من مرافق الرعاية الصحية في السودان لإغلاق أبوابها على وقع استمرار القتال، وذلك في وقت يُخشى فيه من تفشي وباء الكوليرا في مناطق متضررة بالمعارك، وعلى رأسها ولايتا الخرطوم وجنوب كردفان، وسط مخاوف من خروج الوباء عن نطاق السيطرة، كما قال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.

إلى ذلك، وبحسب إحصاءات أوردتها الأمم المتحدة، أخيراً، فإن من بين 19 مليون طفل في السودان، فقد نحو 6.5 مليون طفل إمكانية الوصول إلى المدرسة بسبب تزايد العنف وانعدام الأمن في مناطقهم، بعد أن أغلقت أكثر من 10 آلاف مدرسة أبوابها تقع في المناطق المتضررة إثر النزاع. يأتي ذلك بينما ينتظر أكثر من 5.5 مليون طفل ممن يقيمون في مناطق أقل تأثراً بالصراع قرار السلطات المحلية بإعادة فتح الفصول الدراسية في ظل الوضع الراهن.

وفي تصريحات نشرها موقع «أتلانتا بلاك ستار» الإلكتروني، حذر المحللون، من أن تحركات المجتمع الدولي، وفي القلب منه الولايات المتحدة، لم تحرز حتى الآن تقدماً يُذكر على طريق إقناع طرفيْ الأزمة بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإن كانوا قد أشاروا إلى تعهد الجانبين قبل أيام، بتحسين إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها في المناطق المنكوبة بالقتال في السودان.