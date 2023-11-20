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وصول تجهيزات ثاني مستشفى ميداني أردني إلى غزة

شاحنات محملة بتجهيزات المستشفى الميداني الأردني (أ ف ب)
21 نوفمبر 2023 01:07

عمّان (الاتحاد)

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وصلت إلى قطاع غزة، أمس، تجهيزات ثاني مستشفى ميداني أردني، والذي سيقام في مدينة خان يونس، رافعة بذلك عدد مرافق المملكة الطبية داخل الأراضي الفلسطينية إلى 5.
وأفاد تلفزيون «المملكة» الرسمي على موقعه بأنه «وصلت إلى رفح جنوبي قطاع غزة، 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني الثاني في القطاع».
وبين أن «المستشفى الميداني سيتم تجهيزه في خان يونس خلال 48 ساعة، وسيكون الأول الذي يدخل قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر».
ومع إرسال تجهيزات المستشفى المقرر إقامته في خان يونس، ترتفع عدد المرافق الطبية الأردنية داخل الأراضي الفلسطينية إلى 5.
وإلى جانب مشفاه الأول بالقطاع والذي تأسس قبل 14عاماً، وإرساله مستشفى ميداني، الخميس، إلى نابلس بالضفة الغربية، يتبع للأردن محطتان جراحيتان في جنين ورام الله.
والأربعاء، أعلن الجيش الأردني إصابة 7 من كوادره العاملين بالمستشفى الميداني بغزة، لدى محاولتهم إسعاف فلسطينيين أصيبوا بقصف جوي.
وتأسس المستشفى الميداني العسكري الأردني الأول في غزة عام 2009، ويتبع للجيش الأردني، ويستقبل من 1000 إلى 1200 مراجع يومياً.
ويدار المستشفى من خلال طواقم طبية وفنية وإدارية تبدل كل 3 أشهر بطاقم جديد، كما يزود المستشفى مع بداية كل مهمة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله، كونه يقدم خدماته مجاناً.

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