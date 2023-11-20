الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نجم كرة القدم السابق ويا يخسر انتخابات الرئاسة في ليبيريا

جورج ويا
21 نوفمبر 2023 00:07

أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية في ليبيريا، اليوم الاثنين، فوز جوزف بواكاي في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنتهية ولايته جورج ويا بعد فرز الأصوات في جميع مراكز الاقتراع.
وقالت دافيديتا براون لانسانا رئيسة اللجنة للصحافة إن بواكاي (78 عاما) حصل على 50,64% من الأصوات مقابل 49,36% لنجم كرة القدم السابق.

أخبار ذات صلة
جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في ليبيريا اليوم
  • الرئيس اليبيري المنتخب جوزف بواكاي
    الرئيس اليبيري المنتخب جوزف بواكاي

وتقدم بواكاي على ويا بفارق 20567 صوتا فقط من أصل أكثر من 1,6 مليون ناخب. واعترف ويا بفوز خصمه في ضوء النتائج شبه النهائية.
وأعلنت رئيسة اللجنة أنها تلقت طعنين من حزب ويا في سير الاقتراع في مقاطعة نيمبا (شرق). وأضافت أن أمام اللجنة 30 يوما للتحقيق واتخاذ قرارها.
وهنأ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد الرئيس الجديد بفوزه، داعيا "جميع الأطراف إلى مواصلة إظهار النضج وتعزيز الحوار لتعزيز الديمقراطية".

المصدر: وكالات
جورج ويا
ليبيريا
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. "أدنيك" تنظم الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية 27 نوفمبر
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. "أدنيك" تنظم الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية 27 نوفمبر
اليوم 22:59
جانب من المعرض
التعليم والمعرفة
«الثقافة والعلوم» تكرم المشاركين في معرض «الإمارات للمقتنيات»
اليوم 22:34
من معرض "البرتغاليون على أرض الخليج"
التعليم والمعرفة
«بيت الحكمة» يعرض 60 قطعة أثرية تروي تاريخ البرتغاليين في منطقة الخليج
اليوم 22:31
شعار معرض «نقطة لقاء»
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تنظم الدورة السادسة من معرض «نقطة لقاء»
اليوم 22:29
حمدان بن محمد: "دبي تسابق مدن العالم في تصميم المستقبل"
علوم الدار
حمدان بن محمد: "دبي تسابق مدن العالم في تصميم المستقبل"
اليوم 22:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©