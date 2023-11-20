نجم كرة القدم السابق ويا يخسر انتخابات الرئاسة في ليبيريا

أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية في ليبيريا، اليوم الاثنين، فوز جوزف بواكاي في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنتهية ولايته جورج ويا بعد فرز الأصوات في جميع مراكز الاقتراع.

وقالت دافيديتا براون لانسانا رئيسة اللجنة للصحافة إن بواكاي (78 عاما) حصل على 50,64% من الأصوات مقابل 49,36% لنجم كرة القدم السابق.

الرئيس اليبيري المنتخب جوزف بواكاي

وتقدم بواكاي على ويا بفارق 20567 صوتا فقط من أصل أكثر من 1,6 مليون ناخب. واعترف ويا بفوز خصمه في ضوء النتائج شبه النهائية.

وأعلنت رئيسة اللجنة أنها تلقت طعنين من حزب ويا في سير الاقتراع في مقاطعة نيمبا (شرق). وأضافت أن أمام اللجنة 30 يوما للتحقيق واتخاذ قرارها.

وهنأ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد الرئيس الجديد بفوزه، داعيا "جميع الأطراف إلى مواصلة إظهار النضج وتعزيز الحوار لتعزيز الديمقراطية".