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انقطاع الغاز والكهرباء عن منطقتين في أوكرانيا

محطة توليد كهرباء
21 نوفمبر 2023 00:28

قالت السلطات الأوكرانية إن قصفا تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وفي قطع خطوط الغاز والكهرباء في منطقة دنيبروبتروفيسك في وسط البلاد ومدينة خيرسون في الجنوب اليوم الاثنين.
وأوضح سيرهي ليساك، حاكم دنيبروبتروفيسك أن امرأة مُسنة قُتلت وأُصيب رجل في قصف مدفعي على بلدة «نيكوبول».
وأضاف ليساك، عبر تطبيق «تلغرام»، «تسبب القصف في قطع خطوط الكهرباء والغاز».
وكان شخصان قد لقيا حتفهما في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بعدما قصف استهدف موقف سيارات في مدينة خيرسون.
وقال أوليكساندر بروكودين حاكم خيرسون إن القتيلين كانا سائقين يعملان في «شركة نقل خاصة».
وتتعرض مدينة خيرسون للقصف عبر نهر دنيبرو.
وقالت أوكرانيا الأسبوع الماضي إنها وضعت موطئ قدم على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو وإن قواتها تحاول إبعاد القوات الروسية. 

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المصدر: وكالات
منطقة خيرسون
انقطاع الكهرباء
الغاز
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