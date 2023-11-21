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اليابان: كوريا الشمالية تخطط لإطلاق قمر اصطناعي

جانب من تجربة لكوريا الشمالية(أرشيفية)
21 نوفمبر 2023 07:51

تخطط كوريا الشمالية لإطلاق محاولة أخرى لإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، وفقاً لمعلومات من الحكومة اليابانية.

وقالت الحكومة في طوكيو اليوم الثلاثاء إن بيونج يانح أبلغتها بأنها تعتزم إطلاق صاروخ يحمل قمرا اصطناعيا إلى الفضاء بين الساعة 0001 صباح يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (1501 من مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش) والساعة 2359 من مساء يوم 30 نوفمبر.

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وأصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليمات لحكومته بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لحث كوريا الشمالية على عدم تنفيذ عملية الإطلاق.

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
قمر اصطناعي
كوريا الشمالية
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