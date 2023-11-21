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إلغاء رحلات وإجلاء سكان مع ثوران بركان في بابوا غينيا الجديدة

إلغاء رحلات وإجلاء سكان مع ثوران بركان في بابوا غينيا الجديدة
21 نوفمبر 2023 12:22

يستعد بعض سكان جزيرة نائية في بابوا غينيا الجديدة، اليوم الثلاثاء، لإخلاء المنطقة حول بركان أطلق سحابة من الرماد في السماء مما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية.

ونقلت هيئة الإذاعة الوطنية عن كليمنت بيلي المسؤول الكبير في إدارة الكوارث القول إنه تم إرسال فرق إلى منطقة جبل أولاون في جزيرة نيو بريتن لتنسيق عملية الإخلاء بعد أن بدأ ثوران البركان أمس الاثنين.

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وأضافت الإذاعة أنه تم إلغاء الرحلات الجوية من مطار هوسكينز بالجزيرة، مضيفة أن البركان مستمر في الثوران.

وتقع بابوا غينيا الجديدة على الحزام الناري في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن شريط من البراكين وخطوط الصدع على شكل حدوة حصان يحيط بحواف المحيط.

المصدر: وكالات
بركان
بابوا غينيا الجديدة
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