الأربعاء 22 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل العشرات ونزوح مئات الآلاف جراء الفيضانات في الصومال

مقتل العشرات ونزوح مئات الآلاف جراء الفيضانات في الصومال
21 نوفمبر 2023 13:17

أودت الفيضانات العارمة في الصومال بحياة 50 شخصاً وأجبرت حوالي 700 ألف شخص على النزوح من ديارهم، وفق ما أعلن مسؤول حكومي، فيما يخشى من تفاقم الوضع جراء الأمطار الغزيرة المتوقعة الثلاثاء.

وشهدت منطقة القرن الإفريقي أمطاراً غزيرة وفيضانات مفاجئة في الأسابيع الأخيرة، ما تسبّب في مصرع العشرات ونزوح أعداد كبيرة من السكان، لا سيما في الصومال حيث دمرت الأمطار الغزيرة جسوراً وأغرقت مناطق سكنية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال محمود معلم عبد الله في مؤتمر صحفي الاثنين إن "خمسين شخصاً لقوا حتفهم في الكارثة.. بينما اضطر 687235 شخصاً إلى الفرار من ديارهم".

أخبار ذات صلة
1.7 مليون متضرر جراء الفيضانات في الصومال
خبراء لـ«الاتحاد»: دعم «القبائل» ضرورة للتنمية ومواجهة الإرهاب في الصومال

وحذر من أن "الأمطار المتوقعة بين 21 و24 نوفمبر قد تؤدي إلى المزيد من الفيضانات التي يمكن أن تتسبب في وفيات ودمار".

تعد منطقة القرن الإفريقي من بين الأكثر عرضة للتقلبات المناخية، كما تشهد ظواهر بيئية حادة بوتيرة كبيرة.

وتخرج المنطقة من أسوأ موجة جفاف شهدتها منذ أربعة عقود، بعد عدة مواسم ممطرة خلفت ملايين المحتاجين وأودت بالمحاصيل والماشية.

المصدر: وكالات
الصومال
فيضانات
آخر الأخبار
«الإمارات العالمية للقدرة» تكمل استعداداتها للموسم الجديد وإطلاق الهوية المؤسسية
الرياضة
«الإمارات العالمية للقدرة» تكمل استعداداتها للموسم الجديد وإطلاق الهوية المؤسسية
اليوم 16:17
منتخبنا يستعد لكأس آسيا ب «وديتي» قيرغيزستان وعُمان
منتخبنا يستعد لكأس آسيا ب «وديتي» قيرغيزستان وعُمان
اليوم 16:14
ميلوني باقٍ مع الشارقة إلى 2026
الرياضة
ميلوني باقٍ مع الشارقة إلى 2026
اليوم 16:12
مفاجأة.. نيمار انتقل إلى سان جرمان مصاباً!
الرياضة
مفاجأة.. نيمار انتقل إلى سان جرمان مصاباً!
اليوم 16:11
اعتماد أسماء منتسبي الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي
علوم الدار
اعتماد أسماء منتسبي الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي
اليوم 16:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©