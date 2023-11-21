قتلى في هجمات "متزامنة" ببوركينا فاسو

قُتل 15 شخصًا معظمهم مدنيون "في هجمات متزامنة" نهاية الأسبوع المنصرم في شرق بوركينا فاسو، حسبما أفادت مصادر أمنية ومحلية، الثلاثاء.

في الهجمات الأخيرة، قُتل 15 شخصًا بينهم ثلاثة جنود احتياط السبت في "هجمات متزامنة" في بلدة دياباغا الرئيسية في مقاطعة تابوا الشرقية.

وأكّد الناطق باسم إحدى منظمات المجتمع المدني في المنطقة كونديا بيار يونلي هذه الأنباء، منوّها إلى تعليق الدروس في المدارس وإغلاق الأسواق والخدمات العامة في المنطقة الثلاثاء تكريمًا لذكرى الضحايا الذين دُفنوا الأحد في مقبرة بلدية دياباغا.

وقال مصدر أمني إن الجيش نفذ ضربات انتقامية. وأضاف المصدر "تستمر عملية برية وجوية في الشرق سمحت بتحييد أكثر من 50 إرهابيًا وتفكيك العديد من قواعدهم". وتحكم بوركينا فاسو حكومة انتقالية تم تشكيلها بعد انقلاب سبتمبر 2022.



