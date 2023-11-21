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أوكرانيا تأمل بصدور قرار الشهر القادم بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (وكالات)
22 نوفمبر 2023 00:53

كييف (وكالات)

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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، عن أمله أن يوافق القادة الأوروبيون على فتح محادثات انضمام كييف إلى الاتحاد في قمتهم المقبلة في ديسمبر.
أوصت المفوضية الأوروبية في وقت سابق هذا الشهر بفتح مفاوضات انضمام رسمية مع كييف، لكن لا يمكن أن تبدأ المحادثات من دون موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27.
وستكون مسألة توسيع الاتحاد على جدول أعمال القادة في قمتهم المقررة في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر.
وقال زيلينسكي: «نعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيكون جاهزاً لأداء دور كي تكون النتيجة بحلول نهاية العام في ديسمبر قراراً سياسياً لبدء مفاوضات الانضمام».
وكان يتحدث في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة مولدافيا مايا ساندو التي تسعى بلادها أيضاً للانضمام للاتحاد.

أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
فولوديمير زيلينسكي
كييف
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