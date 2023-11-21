زيلينسكي: مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي ستكون "محفزة"

ما زالت أوكرانيا تأمل في بدء المفاوضات الرسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري، رغم التلميحات المتحفظة من جانب بروكسل.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في كييف: "لا نتوقع أي هدايا".

وأضاف أن أوكرانيا في حالة حرب وسيكون بدء محادثات الانضمام "عاملا محفزا" لشعب بلاده. وذكر أن كييف مستعدة لتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي. وكانت رئيسة مولدوفا مايا ساندو حاضرة أيضا في كييف اليوم، ودعت إلى سرعة بدء مفاوضات انضمام بلادها للتكتل.

وأشارت ساندو إلى أن توسيع الاتحاد الأوروبي سيكون استثمارا في أمن القارة والتزاما واضحا من التكتل تجاه السلام. ودعت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى دعم إطلاق مفاوضات الانضمام مع مولدوفا وأوكرانيا بالإجماع، في المجلس الأوروبي الشهر المقبل في بروكسل.

وحذر ميشيل أوكرانيا من أن تعتبر اتخاذ قرار سريع بشأن بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع كييف أمرا مسلما به.

وقال ميشيل في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي وساندو في كييف اليوم أنه يعتزم فعل كل ما بوسعه لإقناع رؤساء الدول الـ 27 ورؤساء وزرائها بالحاجة إلى قرار إيجابي في ديسمبر.