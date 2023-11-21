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جلسة استثنائية للبرلمان العراقي اليوم

البرلمان العراقي (أرشيفية)
22 نوفمبر 2023 00:53

هدى جاسم (بغداد)

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يعقد مجلس النواب في العراق جلسة استثنائية، اليوم الأربعاء، لمناقشة مسألة انتخاب رئيس جديد للمجلس، خلفاً لمحمد الحلبوسي الذي قررت المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضويته، وسط محاولات سياسية وحكومية لاحتواء تصاعد الأزمة التي خلفها القرار الصادر من أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وقال محمد العبيدي، عضو «تحالف السيادة»، أكبر تحالف سياسي «سني» بالعراق: إن مشاورات تجري بشأن ترشيح «حزب تقدم» الذي يتزعمه الحلبوسي، لبديل يخلفه تجنباً لدخول البلاد في أزمة سياسية.
وفي 14 نوفمبر الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية الحلبوسي، بعد دعوى قضائية رفعها النائب ليث الدليمي يتهمه فيها بـ«تزوير طلب استقالة» باسمه بهدف إنهاء عضويته، فقررت المحكمة إسقاط عضوية الاثنين، وهو ما رفضه الحلبوسي، متعهداً بـ«اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الحقوق الدستورية».
وأضاف العبيدي أن قرار المحكمة إنهاء عضوية رئيس البرلمان «كان مفاجئاً للشارع العراقي، إذ كان متوقعاً إصدار المحكمة قرارها بشأن صحة عضوية النائب الذي تقدم بالدعوى، لكن الشارع فوجئ بإنهاء عضوية رئيس البرلمان».

البرلمان العراقي
العراق
مجلس النواب العراقي
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