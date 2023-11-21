8 قتلى وجرحى بانفجار ألغام «حوثية» في الحديدة

عدن (الاتحاد)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، أمس، عن مقتل وإصابة 8 مدنيين جراء حوادث الألغام الأرضية في محافظة الحديدة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت البعثة، في تقريرها الشهري، إنها سجلت وقوع 6 حوادث ألغام أرضية ومتفجرات من مخلفات الحرب في الحديدة خلال أكتوبر الماضي، أسفرت عن سقوط 8 ضحايا بين المدنيين «7 قتلى ومصاب واحد».

ووفقاً للتقرير، فإن الحالات المبلغ عنها وقعت في مديريات «التحيتا والدريهمي والحالي»، وكان 25 % من الضحايا أطفالاً.

وأشارت إلى أن عدد الضحايا المدنيين في يونيو 2023 يمثل انخفاضاً بنسبة نحو 47 % مقارنة بشهر سبتمبر السابق، الذي ارتفع فيه عدد الضحايا، وشهد سقوط 15 ضحية.

وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات تأثراً بالألغام التي زرعتها جماعة الحوثي، وسقط إثرها الآلاف من الضحايا المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وفي السياق، قتلت فتاة وأصيبت شقيقتها ووالدها بانفجار لغم أرضي زرعته جماعة الحوثي في مديرية «خب الشعف» بمحافظة الجوف.

وبحسب مصادر محلية، فإن الانفجار وقع أمس، حينما كان الضحايا يستقلون سيارتهم على الطريق العام في مديرية «خب الشعف»، وهي المديرية التي زرعت فيها جماعة الحوثي حقولاً من الألغام الأرضية والمتفجرات في الطرقات والمزارع.