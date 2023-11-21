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خبراء لـ«الاتحاد»: دعم «القبائل» ضرورة للتنمية ومواجهة الإرهاب في الصومال

أرشيفية
22 نوفمبر 2023 00:54

عبدالله أبو ضيف (مقديشو، القاهرة)

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دعت مجموعات سياسية وأحزاب صومالية إلى ضرورة دعم «اتحاد القبائل» الذي يخوض معارك عنيفة مع ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية، في الوقت الذي تتخذ فيه البلاد مساراً سياسياً مستقراً لأول مرة منذ عدة عقود، تشكل من خلال حوار وطني جامع لكافة الأطياف السياسية.
واعتبر المحلل السياسي الصومالي ياسين سعيد أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تضافر الجهود على أمل الحفاظ على مسيرة التنمية التي تم إطلاقها من قبل المسؤولين وحركات التجمع الوطني، وأن الفرصة مؤاتية لذلك بعد عقود من مواجهة الإرهاب ومنعه من الانتشار.
وأضاف ياسين في تصريح لـ«الاتحاد» أنه يجب دعم القبائل الصومالية خاصة التي تعيش في المناطق النائية لمواجهة العناصر الإرهابية، مشيراً إلى أن دعم القبائل سيكون بمثابة ضربة للعناصر الإرهابية والتأكيد على الوحدة في مواجهة الإرهاب.
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في الصومال، حسن علي شيخ لـ«الاتحاد»، أن «الفترة المقبلة تحتاج إلى تكاتف جميع القوى السياسية والشعبية على كلمة واحدة تتعلق بالحفاظ على مكتسبات القضاء على الإرهاب، خاصة أن العمل المشترك نجح خلال السنوات الأخيرة في القضاء على معظم تلك الجماعات المتطرفة التي عاثت فساداً في البلاد».

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
الإرهاب
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