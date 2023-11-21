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1.7 مليون متضرر جراء الفيضانات في الصومال

مياه الأمطار تغرق مخيمات اللاجئين قرب مقديشو (رويترز)
22 نوفمبر 2023 00:54

مقديشو (الاتحاد)

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قال عاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة، إن الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة منذ أوائل أكتوبر أثرت على 1,7 مليون شخص في الصومال، 500 ألف منهم في الأسبوع الماضي وحده. 
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» إن الفيضانات في الأسابيع الـ 6 الماضية قتلت عشرات الأشخاص وشردت أكثر من 640 ألف شخص. 
وأودت الفيضانات العارمة بحياة 50 شخصاً وأجبرت نحو 700 ألف شخص على النزوح من ديارهم، وفق ما أعلن مسؤول حكومي، فيما يخشى من تفاقم الوضع جراء الأمطار الغزيرة المتوقعة.
وذكر «أوتشا» أن الطرق والجسور ومهابط الطائرات تضررت في أجزاء كثيرة من البلاد، مما أعاق حركة الأشخاص والإمدادات وزاد من أسعار السلع الأساسية. 
وقال المكتب إنه على الرغم من الاحتياجات المتزايدة بسرعة، فإن الأمم المتحدة تعاني من ضغوط مالية من أجل الاستجابة. 
ومع بقاء 6 أسابيع فقط في العام، لم يتم تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية للصومال لعام 2023 إلا بنسبة 40%.
وشهدت منطقة القرن الأفريقي أمطاراً غزيرة وفيضانات مفاجئة في الأسابيع الأخيرة، مرتبطة بظاهرة «النينيو» المناخية، ما تسبّب في مصرع العشرات ونزوح أعداد كبيرة من السكان، لا سيما في الصومال حيث دمرت الأمطار الغزيرة جسوراً وأغرقت مناطق سكنية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال محمود معلم عبد الله في مؤتمر صحافي: إن «50 شخصاً لقوا حتفهم في الكارثة، بينما اضطر 687235 شخصاً إلى الفرار من ديارهم».
وحذر من أن «الأمطار المتوقعة بين 21 و24 نوفمبر قد تؤدي إلى المزيد من الفيضانات التي يمكن أن تتسبب في وفيات ودمار».
وقالت منظمة «سايف ذا شيلدرن» البريطانية غير الحكومية، إن أكثر من 100 شخص، من بينهم 16 طفلاً، لقوا حتفهم واضطرّ أكثر من 700 ألف شخص إلى ترك منازلهم في كينيا والصومال وإثيوبيا بسبب الفيضانات المفاجئة.
وتعد منطقة القرن الأفريقي من بين الأكثر عرضة للتقلبات المناخية، كما تشهد ظواهر بيئية حادة بوتيرة كبيرة.
وتخرج المنطقة من أسوأ موجة جفاف شهدتها منذ 4 عقود، بعد عدة مواسم ممطرة خلفت ملايين المحتاجين وأودت بالمحاصيل والماشية.
وحذرت منظمات إنسانية من تردي الوضع داعية إلى تدخل عالمي عاجل، ويرتقب أن تستمر ظاهرة «النينيو» حتى أبريل على الأقل.

الفيضانات
الصومال
الأمم المتحدة
الأمطار الغزيرة
مقديشو
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