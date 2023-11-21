الاتحاد الأوروبي ينشر مراقبين للانتخابات بالكونغو الديمقراطية

بروكسل (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الأوروبي نشر بعثة مراقبين تابعين له لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية في 20 ديسمبر المقبل في كل مقاطعات جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن فريقاً من بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، برئاسة عضو البرلمان الأوروبي مالين بيورك، التقى رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الكونغو الديمقراطية دينيس كاديما، في العاصمة كينشاسا، وأبلغه بنشر مراقبي الانتخابات التابعين للاتحاد في كل مقاطعات الكونغو الديمقراطية.

وقالت المسؤولة في الاتحاد الأوروبي مالين بيورك: «إننا فريق من الخبراء وصلنا إلى الكونغو منذ 6 نوفمبر الجاري، لدينا فريق من المراقبين والمراقبات سينشرون خلال الأيام المقبلة من حلول موعد الانتخابات»، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى كينشاسا قريباً وفد يضم 7 من نواب البرلمان الأوروبي، إلى جانب خبراء سياسيين في مجال الانتخابات وعدد من وسائل الإعلام التي ستتابع الحدث في كينشاسا ومختلف مناطق البلاد.

وانطلقت الأحد الماضي حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة شهر، حيث سيختار 44 مليون ناخب مسجلون في قاعدة البيانات، من أصل 100 مليون مواطن، من بين عشرات الآلاف من المرشحين.