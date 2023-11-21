دعوات سودانية لفتح ممرات إنسانية والتنسيق مع المنظمات الدولية

أسماء الحسيني (القاهرة)

أوصى مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان، الذي اختتم أعماله في القاهرة، بتوصيات من بينها التنسيق الوثيق بين غرف الطوارئ والمبادرات الفاعلة وبين المنظمات الدولية بشكل مباشر وفتح ممرات آمنة والرقابة على المساعدات.

وشارك في المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، 420 شخصاً من بينهم مئة من داخل السودان يمثلون المبادرات الإنسانية المختلفة الناشطة في ولايات السودان الثماني عشرة، كما شارك ممثلون للاجئين السودانيين في دول تشاد وأوغندا وكينيا وإثيوبيا وجنوب السودان، بجانب مصر. وحضر المؤتمر خبراء من شتى مجالات العمل العام، إضافة إلى 120 ممثلاً عن منظمات الإغاثة الدولية وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في السودان. وتضمن البيان الختامي توصيات شملت مجالات الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم والانتهاكات والعنف ضد المرأة خلال الحرب، والأمن الغذائي، بجانب التنسيق وتكامل الأدوار. وأوصى عدد من المتحدثين في المؤتمر بالتنسيق الفعال في الشأن الإنساني مع غرف الطوارئ والمتطوعين، مؤكدين عدم إمكانية إيصال المساعدات من دون التعامل مع المتطوعين على الأرض، واقترحوا آلية تنسيق بين المبادرات وغرف الطوارئ والمنظمات الدولية، وتبادل المعلومات والخبرات.

وتضمنت التوصيات التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة لدخول الغذاء والدواء للمدنيين وعدم استهداف المرافق الصحية والمتطوعين.