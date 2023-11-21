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مسؤول أممي: قوات حفظ السلام ليست «عصا سحرية»

أرشيفية
22 نوفمبر 2023 00:53

نيويورك (أ ف ب)

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أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيار لاكروا، أنّ قوات حفظ السلام ليست «عصا سحرية»، في وقت تؤدي فيه محدودية عملها أحياناً إلى شعور السكان بـ«الإحباط»، معرباً عن دعمه لتطوير أدوات تكميلية لحماية المدنيين في مناطق تشهد أوضاعاً معقدة جداً.
ويخدم نحو 90 ألف جندي من قوات حفظ السلام تحت علم الأمم المتحدة في اثنتي عشرة مهمّة حول العالم، من لبنان إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان.
غير أنّ هذه البعثات لا تحظى بالضرورة بالإجماع، كما هو الحال في مالي حيث اضطرت قوات حفظ السلام إلى المغادرة.
وقال جان بيار لاكروا، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إنّ قوات حفظ السلام تحمي «مئات آلاف المدنيين» كلّ يوم. لكنّه يعترف بأنّ «تفويضنا، الذي يركّز بشكل أساسي على حماية المدنيين، يثير في بعض الأحيان تطلعات لا يمكننا تلبيتها، بسبب إمكاناتنا وميزانيّتنا والميدان والقيود اللوجستية».
وأضاف: «نشهد إحباطاً لدى جزء معيّن من السكان»، وهو إحباط «يستغلّه أولئك الذين يفضّلون استمرار الفوضى»، مستنكراً «الأخبار الكاذبة» والمعلومات المضلّلة «التي تحوّلت إلى أسلحة». من جهة أخرى، أكد أنّه من دون هذه العمليات «قد يكون الوضع أسوأ بكثير في معظم الحالات»، مضيفاً أنّ «هذا لا يعني أنّ عمليات حفظ السلام هي عصا سحرية، أو الحل الشامل لجميع أنواع الأزمات». وأوضح أنّ قوات حفظ السلام تُنشر «لتهيئة الظروف التي تسمح بتقدّم عملية سياسية وتؤدي إلى سلام دائم». لذا، أعرب عن أمله في أن يشكّل اجتماع وزاري يعقد في غانا في الخامس والسادس من ديسمبر، فرصة لـ«إعادة التزام» الدول الأعضاء في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن تقديم مساهمات جديدة، خصوصاً على مستوى القوات.

قوات حفظ السلام
الأمم المتحدة
الكونغو الديموقراطية
جنوب السودان
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