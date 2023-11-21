خبراء ودبلوماسيون وعلماء دين لـ«الاتحاد»: «الفارس الشهم 3» تجسد قيم الإمارات الإنسانية

أحمد شعبان (القاهرة)

أشاد خبراء في مجال العمل الإنساني ودبلوماسيون وعلماء دين، بإطلاق عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، والتي وجَّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأكدوا أن الحملة تأتي تجسيداً لقيم العطاء والتضامن الإنساني المتأصلة في دولة الإمارات، وامتداداً لجهود الدولة في دعم الشعب الفلسطيني على مدى العقود الماضية.

وأكدوا في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن عملية «الفارس الشهم 3» سيكون لها تأثير كبير على الشعب الفلسطيني في غزة، وتساهم بشكل كبير جداً في تحسين الأوضاع الإنسانية ومعالجة الاحتياجات العاجلة، مشيرين إلى أن الإمارات لها تاريخ مشرف في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الخامس من نوفمبر الحالي، العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وبقية المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

ووجَّه سموه بفتح باب التطوع للأطباء المسجلين في وزارة الصحة ودائرة الصحة - أبوظبي، بجانب فتح باب التطوع للمتطوعين المسجلين لدى الهلال الأحمر والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية.

تأثير إيجابي

أشاد نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي، السفير صلاح حليمة، بدور الإمارات فيما يتعلق بالجانب الإنساني، ومنها إطلاق عملية «الفارس الشهم 3»، ووصفه بالدور المشهود له بكل التقدير والتأييد والاحترام، وهو دور متواصل للإمارات فيما يتعلق بمعالجة الأوضاع الإنسانية، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، مؤكداً أن هذا ما نشهده في الكثير من التجارب التي مرت على أرض الواقع، بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى هذه الأوضاع الإنسانية.

وأوضح السفير حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأحداث التي تجري في غزة تؤكد الحاجة الماسة والشديدة لتنامي المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن الدور الإماراتي الإنساني في مساعدة شعب غزة يحظى بكل التشجيع والتقدير، خاصة أن الإمارات بما لديها من إمكانيات وقدرات في دعم الأوضاع الإنسانية، تجعل هذا الدور محورياً ومهماً للغاية، مؤكداً أن هذا الدور له مردود سياسي يعكس موقفاً داعماً ومؤيداً للشعب الفلسطيني ولأبناء غزة، ويعبر عن موقف الإمارات مع الأشقاء العرب.

وأشار السفير حليمة إلى أن عملية «الفارس الشهم 3» سيكون لها تأثير كبير على الشعب الفلسطيني في غزة، وستسهم بشكل كبير جداً في تحسين الأوضاع الإنسانية ومعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة والفورية، خاصة فيما يتعلق بالأدوية والغذاء وغيرها من المساعدات الإنسانية، في ظل عدم الوصول إلى قرار وقف إطلاق النار واستمرار الحرب هناك، مؤكداً أن هذا الدعم من جانب الإمارات يشكل علامة فارقة في مواقف من يسعى إلى تقديم المساعدة، وهو أمر مُلح وعاجل ومطلوب.

مجلس الأمن

وخلال ترؤس الإمارات لمجلس الأمن الدولي، دعت الدولة المجتمع الدولي لأن يضع ثقله في التعامل مع المسألة الفلسطينية كملف ذي أولوية، ومواصلة مساندة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك عبر تلبية احتياجاته الإنسانية والتخفيف من الظروف الصعبة للاجئين، والتضامن مع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

عمل الخير

وأشاد أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الفلسطينيين في غزة، مؤكداً أنه يعبر عن روح الشريعة الإسلامية التي تدعو دائماً للتسامح وعمل الخير، مشيراً إلى أنه ليس غريباً على دولة الإمارات أن تسارع وتسابق في إغاثة الأشقاء، مشدداً على أن هذه الأعمال الإنسانية حثنا الله تعالى عليها في القرآن الكريم: «وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون».

وشدد أستاذ الشريعة خلال حديثه لـ«الاتحاد» على أن المبادرات والمساعدات الإنسانية التي وجَّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لشعب غزة، تهدف إلى تخفيف المعاناة الكبيرة التي يتعرضون لها، وذلك بتقديم الأغذية والمواد الطبية وغيرها من المساعدات الضرورية، بالإضافة إلى إنشاء المستشفى الميداني، مؤكداً أن هذه العملية تجسد الأخوة الإنسانية.وثمَّن الدكتور كريمة العملية الإغاثية والمساعدات التي تعبر عن الموقف العروبي للإمارات وسرعة استجابتها لمواساة وإعانة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، امتثالاً لقول النبي محمد، صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى»، مؤكداً أن ما تقوم به الإمارات من عمل الخير وحماية الناس من الهلاك والموت، يعد مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وقال كريمة: إن «عهدنا بدولة الإمارات منذ تأسيسها أنها لا تألو جهداً في أي حدث إنساني يحدث، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني»، مؤكداً أن عملية «الفارس الشهم 3»، تجسد مواقف الإمارات الأخوية الصادقة لدعم فلسطين وقضيتها العادلة، وتعبر عن نهج الإمارات الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف، ومد يد العون لهم الذي يعد من ثوابت الدولة.

إعادة الإعمار

وفي العام 2014 أعلنت الإمارات تخصيص 150 مليون درهم (نحو 41 مليون دولار) لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي شهدها القطاع، ووقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» حينها اتفاقية لبناء وإعمار غزة، ويأتي ذلك نتيجة التزام الإمارات المبدئي والتاريخي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم قضاياه الإنسانية.

وجاءت مبادرة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بإعادة تأهيل قطاع غزة، حيث تضمن المشروع بناء المساكن المتضررة من الأحداث التي تعرض لها القطاع في ذلك الوقت، إلى جانب إعادة تأهيل المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية التي تأثرت، وذلك ضمن جهود الهيئة التنموية لدرء الآثار الناجمة عن الأحداث على غزة، وتحسين حياة الفلسطينيين في القطاع.

دعم الأشقاء

وثمن الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مشوار التنموية» في مصر، إطلاق الإمارات عملية «الفارس الشهم 3»، مؤكداً أن الدولة أخذت على عاتقها دعم ومساعدة الأشقاء في كل مكان، خاصة في فلسطين منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وامتد هذا النهج الإنساني حتى عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن هذه الحملة تأتي من منطلق الشهامة التي يتميز بها قادة الإمارات.

وقال الجعفراوي في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن الإمارات تجسد المعنى الأصيل للشهامة والوقوف مع الأشقاء»، مشيراً إلى أن الإمارات دائماً سباقة في مد يد العون والمساعدة في أي كارثة تحل في أي منطقة من العالم دون النظر إلى عرق أو دين أو جنس، وتتحرك من منطلق إنساني بحت. وأشار إلى أن توجيهات دعم الشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة، نابعة من الحس الإنساني الذي الذي يتمتع به أبناء الإمارات كافة، لافتاً إلى أن جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني نجدها دائماً في الساحة، وهي جهود ملموسة ويشهد بها العالم.

وثمَّن الجعفراوي، إنشاء المستشفى الميداني في قطاع غزة والذي يتبنى العديد من الحالات الحرجة وعلاج الجرحى والمصابين من أبناء غزة، مؤكداً أن شعب غزة في أمس الحاجة لهذا المستشفى في ظل خروج أغلب مستشفيات القطاع من الخدمة، مؤكداً أن ما تقوم به الإمارات من دعم الشعب الفلسطيني سيكون له دور كبير في التخفيف من هذه المأساة، وسيظل نبراساً في الأعمال الخيرية والجهود الإنسانية، خاصة في الساحة الفلسطينية الآن.

وقال الجعفراوي: «إن عملية (الفارس الشهم 3) سيكون لها دور وتأثير كبير على الشعب الفلسطيني في غزة، ووصفه بالتأثير البالغ لأنها تأتي في توقيت مهم، حيث يحتاج شعب غزة إلى كل المساعدات والدعم الإنساني، خاصة بعد انقطاع المياه والدواء والوقود والغذاء»، مشيراً إلى أن الإمارات لها وجود قوي على الساحة العربية والدولية، وهي داعم قوي وكبير للشعب الفلسطيني منذ عقود وليس اليوم، متوقعاً أن تحقق هذه العملية أهدافها المرجوة.