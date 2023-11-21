الأمم المتحدة: لا مكان آمناً في غزة

غزة (الاتحاد)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أمس، إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم المكتب ينس لايركه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف، أمس، على أنه «لا يوجد مكان آمن في غزة»، معرباً عن اعتقاده أن الأماكن التي أعلنتها إسرائيل آمنة «ليست كذلك من الناحية الإنسانية».

وقال: إن «مطالبة الناس بالانتقال من جزء من منطقة تشهد حرباً إلى أخرى يمثل مشكلة كبيرة للغاية، خاصة وأن الطريق الذي يتحركون فيه والمكان الذي يصلون إليه ليس آمناً».

وبين لايركه أنهم يشهدون يومياً مقتل العديد من الأشخاص، بمن فيهم مدنيون وأطفال، مضيفاً: «هذا أمر مقلق للغاية».