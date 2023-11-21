مصر: نرفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

عواصم (الاتحاد، وكالات)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، تأكيده على رفض بلاده القاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال السيسي على منصة «إكس» تعقيباً على بيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب: «أؤكد استمرار الدولة بأجهزتها ومؤسساتها كافة في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على المستويات كافة، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها».

كما دعا السيسي «الأطراف الفاعلة كافة إلى إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بالشأن ذاته».

وحذّر رئيس الوزراء المصري في بيانه من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، مؤكداً أن ذلك سيقابَل برد حاسم وفقاً للقانون الدولي.

وأكد أن «مصر تعتبر إجبار الفلسطينيين على النزوح وتهجيرهم من قطاع غزة تهديداً للأراضي والسيادة المصرية». وقال إن «تمرير التهجير القسري من قطاع غزة سيمثل سابقة يمكن تكرارها في الضفة الغربية».

وفي سياق آخر، أكدت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة، روشيرا كامبوج، أن بلادها تدعو إلى استمرار المفاوضات المباشرة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضحت كامبوج في كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، أن الهند تصر على إيجاد حل سلمي ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الهند تدعم دائماً استمرار المفاوضات المباشرة من أجل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وقابلة للحياة جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وداخل حدود آمنة ومعترف بها.

وأكدت أن نيودلهي ترحب بجهود المجتمع الدولي للحد من شدة الصراع، وتقديم جهود المساعدات الإنسانية العاجلة، مؤكدةً أن بلادها تقف ضد جميع أنواع العنف.

وشددت على وجوب إطلاق سراح الأسرى دون قيد أو شرط، داعيةً الأطراف إلى العمل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت كامبوج أن بلادها قدمت 70 طناً من المساعدات الإنسانية الطارئة لفلسطين، وأن المساعدات ستستمر.

إلى ذلك، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أمس، إن 50 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، و20 ألف جالون وقود دخلت غزة في الساعات الـ 24 الماضية.

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة تعتقد أن التوصل إلى هدنة وصفقة تبادل الرهائن «بات قريباً»، قائلاً: «نحن أقرب مما كنا عليه، نعتقد أننا نقترب أكثر».

وتابع: «لا نريد أن نقول المزيد من التفاصيل أو أي شيء في هذه الساعات الحساسة يمكن أن يعرض الصفقة لخطر».