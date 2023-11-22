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زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق قمر صناعي للاستطلاع

زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق قمر صناعي للاستطلاع
22 نوفمبر 2023 07:41

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على إطلاق قمر صناعي للاستطلاع ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية اليوم الأربعاء.
 وأفادت الوكالة بأن الإطلاق، الذي أجري يوم الثلاثاء "سيساهم بشكل كبير في تعزيز القوات المسلحة" لكوريا الشمالية بشكل قاطع.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن القمر الصناعي ماليجيونج 1- أطلق إلى الفضاء بصاروخ تشوليما 1- الجديد.
 وكانت كوريا الشمالية قد فشلت بالفعل مرتين هذا العام في وضع قمر صناعي للاستطلاع بنجاح في المدار.

 وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" الثلاثاء أن كوريا الشمالية أبلغت اليابان بأنها تخطط لإطلاق قمر صناعي بين الأربعاء وأول ديسمبر.

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المصدر: وكالات
كيم جونج أون
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