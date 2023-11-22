البيت الأبيض يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً للاستطلاع

أصدر البيت الأبيض بياناً، الثلاثاء، أدان فيه بشدة كوريا الشمالية لإطلاقها مركبة إطلاق فضائية.. "إن استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، التي تعد انتهاكاً صارخاً للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، يثير التوترات، ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وخارجها".

وأضاف البيان: "لم يغلق الباب أمام الدبلوماسية، لكن على بيونج يانج أن توقف فوراً أعمالها الاستفزازية وأن تختار المشاركة بدلاً من ذلك".

كما أدانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عمليات الإطلاق الفاشلة في مايو وأغسطس، متهمة كوريا الشمالية باستخدام التكنولوجيا المرتبطة مباشرة ببرنامجها للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية.