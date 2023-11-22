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سويسرا تصرح بتصدير 25 دبابة إلى ألمانيا

سويسرا تصرح بتصدير 25 دبابة إلى ألمانيا
22 نوفمبر 2023 16:24

منحت الحكومة السويسرية التصريح اليوم الأربعاء بتصدير 25 دبابة قتالية إلى ألمانيا.

وشددت حكومة سويسرا المحايدة في بيان لها في العاصمة برن على أن ألمانيا أعطت تأكيدات بأن دبابات "ليوبارد2" ، لن تذهب إلى أوكرانيا. غير أنه سيتم استخدام المعدات العسكرية لسد النقص في المخزونات بألمانيا أو دول أخرى بالاتحاد الأوروبي أو دول حلف شمال الأطلسي(ناتو)، التي استنفدت بسبب عمليات تسليم إلى أوكرانيا.

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يذكر أنه في نهاية سبتمبر الماضي، حذت الغرفة العليا في البرلمان السويسري "مجلس الولايات" حذو الغرفة الأدنى "المجلس الوطني" في الموافقة على سحب معدات عسكرية من مخزون الجيش السويسري. وبالتالي، كان لابد من الحصول على إذن بالتصدير.

المصدر: وام
سويسرا
ألمانيا
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