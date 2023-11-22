الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات مالية لأوكرانيا

أرسل الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية أخرى لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار يورو، لمساعدة الحكومة في كييف على تلبية احتياجاتها التمويلية الملحة. وقالت المفوضية الأوروبية إنه بعد إرسال المساعدات اليوم، تكون الكتلة الأوروبية قد قدمت 16.5 مليار يورو هذا العام لدعم موازنة كييف.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان"أثبتت المساعدات المالية من جانب أوروبا أنها ذات أهمية للاستقرار الاقتصادي لأوكرانيا ولاستمرار خدماتها العامة الاساسية".

ومع حساب المساعدات العسكرية، يبلغ إجمالي حجم الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا 85 مليار يورو منذ فبراير 2022.

واقترحت المفوضية منح أوكرانيا 50 مليار يورو حتى عام 2027.