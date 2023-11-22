الخميس 23 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس التشيك يوقع على حزمة تقشف

رئيس التشيك يوقع على حزمة تقشف
22 نوفمبر 2023 18:09

وقع رئيس التشيك، بيتر بافيل على حزمة ميزانية حكومية بشأن التقشف، لتكون قانونا، اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكره متحدث، وهي خطوة دفعت النقابات للتعهد بتنظيم يوم من الاحتجاج بمختلف أنحاء البلاد.

ويهدف التشريع، الذي وافق عليه البرلمان بمجلسيه، إلى تقليص الانفاق ، بواقع 150 مليار كرونة، على مدى العامين المقبلين. وسيتم خفض النفقات والإعانات، بينما سيتم زيادة الضرائب على السجائر والمياه المعدنية والممتلكات بشكل تدريجي.

أخبار ذات صلة
فرنسا تقفز إلى صدارة «أوروبا للمظلات»
وكيل وزارة الدفاع يلتقي نائب وزير الدفاع التشيكي

وتزيد حزمة الإجراءات معدل ضريبة الدخل على الشركات من 19% إلى 21%، في مطلع العام. وسيزيد سعر ملصق الطريق السريع السنوي للسيارات من مارس المقبل. وأعلنت نقابات عمالية في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي عن يوم من الاحتجاج بجميع أنحاء البلاد، يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة أيضا في مئات من المنشآت الصناعية.

المصدر: د ب أ
التشيك
آخر الأخبار
أوكرانية في ميدان الاستقلال وسط كييف مع بدء موسم سقوط الثلج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
اليوم 00:59
طفل يقف بين أنقاض منزله المدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: غزة باتت المكان الأخطر في العالم للأطفال
اليوم 00:59
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين
اليوم 00:59
بايدن على متن الطائرة الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن يحيي الذكرى الستين لاغتيال جون كينيدي
اليوم 00:59
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر استمرار الأزمة في السودان
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©