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الاتحاد الأوروبي يجدد دعم جهود إحلال السلام في اليمن

جانب من لقاء بين الوفدين اليمني والأوروبي (من المصدر)
23 نوفمبر 2023 00:59

الرياض (الاتحاد)

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أكد رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدين لدى اليمن، أمس، على موقفهم الداعم لجهود إحلال السلام في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهم مع وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، في الرياض، ناقش القضايا الهامة على الساحة اليمنية والتطورات على الساحة الإقليمية.
كما تناول اللقاء مستجدات الوساطة التي تقودها السعودية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، حسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وشدد رؤساء البعثات على ضرورة تحقيق تسوية سياسية تضمن استقرار وأمن اليمن والمنطقة وتسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الخارجية اليمني مستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، ودور المنظمات الدولية ومجتمع المانحين لإعادة النظر في العمل الإغاثي في اليمن والانتقال إلى مرحلة الدعم التنموي ومشاريع الاستدامة، مؤكداً أهمية تقوية مؤسسات الدولة لتحمل مسؤوليتها في مواجهة التحديات الاقتصادية وضرورة تحويل المساعدات والمنح الاقتصادية عبر البنك المركزي في عدن بما يسهم في تعزيز قيمة العملة الوطنية.
وجدد الوزير موقف الحكومة اليمنية الرافض لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها جماعة الحوثي.

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