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الدولية للهجرة: اعتراض 13 ألف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا

مهاجرون غير شرعيين تم إنقاذهم في ليبيا (أرشيفية)
23 نوفمبر 2023 00:59

حسن الورفلي (بنغازي)

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض 13 ألف مهاجر في عرض البحر الأبيض المتوسط، وإعادتهم إلى نقطة الانطلاق في سواحل ليبيا، منذ بداية العام حتى منتصف نوفمبر الجاري.
وأشارت المنظمة إلى أن هؤلاء المهاجرين الذين تم اعتراضهم منهم 10352 رجلاً و943 امرأة، و494 قاصراً، و2443 شخصاً لم تتوفر بيانات جنسياتهم.
وفي سياق آخر، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، أمس، إنه اتفق مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على ضرورة أن «تتخذ خطوات ملموسة نحو إجراء انتخابات للاستجابة للنداء الشعبي لإقامة مؤسسات شرعية».
وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي، عقب لقاء مع باتيلي بمقر البعثة الأوروبية في طرابلس، «أكدت مجدداً دعمنا الراسخ لجهوده الرامية إلى تحقيق توافق وطني في الآراء بين جميع أصحاب المصلحة من أجل إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية»، وفق حسابه عبر منصة «إكس». ونوه أورلاندو بالاتفاق مع باتيلي على أن «الوقت قد حان لكي تشارك جميع الجهات الفاعلة بشكل بناء في عملية سياسية هادفة، وأن تتخذ خطوات ملموسة نحو إجراء انتخابات للاستجابة للنداء الشعبي لإقامة مؤسسات شرعية».

المنظمة الدولية للهجرة
البحر الأبيض المتوسط
ليبيا
الهجرة غير الشرعية
مكافحة الهجرة
الهجرة غير النظامية
منظمة الهجرة الدولية
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