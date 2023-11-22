مصر والأردن: ضرورة إطلاق عملية سياسية تقود إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، حرصهما على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

وأكدا على أن أي جهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة يجب أن تستند إلى إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان السيسي استقبل الملك عبدالله أمس، في مطار القاهرة الدولي.

ورحب الزعيمان بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، وأكدا على رؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع من دون إبطاء.