عبور 90 شاحنة محملة بمساعدات إغاثية معبر رفح إلى غزة

رفح (الاتحاد)

أعلن الهلال الأحمر المصري، عبور 90 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية معبر رفح إلى قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر، في بيان، إن 250 من الأجانب ومزدوجي الجنسية و9 مصابين وصلوا إلى المعبر، أمس، تمهيداً لعبورهم إلى الجانب المصري.

وأضاف أن من المقرر وصول 20 مصاباً آخرين، و336 من الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى المعبر.

وتابع أنه «جارٍ التنسيق لإدخال شاحنتي وقود تحمل 60 ألف لتر من السولار إلى غزة، وتسليمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)».

إلى ذلك، وصلت المبعوثة الخاصة للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدنى والأوسط، دايكي بوتسل، إلى القاهرة في زيارة إلى مصر للمرة الثانية خلال شهر واحد لتكوين صورة عن تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وأجرت المبعوثة الخاصة محادثات مع ممثلي الحكومة المصرية والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وآخرين. وتبادلت وجهات النظر مع مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية السفير خالد البلقي، حول كيفية توسيع نطاق توصيل المساعدات إلى غزة.

وأجرت مباحثات مع وكيل وزارة الصحة محمد حساني ومدير الهلال الأحمر المصري بشأن كيفية قيام ألمانيا بتقديم الدعم لمصر في توفير الرعاية الطبية للمدنيين الفلسطينيين المصابين. وقالت بوتسل: «إن ألمانيا ترى معاناة السكان المدنيين في غزة، وتلتزم مع مصر بضمان حصولهم على المساعدة في أسرع وقت ممكن».

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كجه لي، وصول 100 شخص من مواطني تركيا وجمهورية شمال قبرص إلى مصر بعد خروجهم من قطاع غزة، في دفعة إجلاء جديدة. ونقلت وسائل إعلام تركية أمس، عن كجه لي، قوله، أن «100 شخص من مواطني تركيا وقبرص التركية وأقاربهم، عبروا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح». وأضاف أن المجموعة التي تم إجلاؤها من غزة سيتم نقلها إلى القاهرة، ثم نقلهم إلى تركيا جوا.