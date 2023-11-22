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«التعاون الخليجي»: نأمل أن تسهم هدنة غزة في تخفيف الأوضاع المأساوية

فلسطينيون يجمعون متعلقاتهم من تحت أنقاض منزل مدمر في رفح (أ ف ب)
23 نوفمبر 2023 00:59

الرياض (الاتحاد)

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أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية تسهم في تخفيف الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.
وأعرب البديوي، في بيان، عن أمله بأن «يسهم هذا الاتفاق بدخول العديد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأهالي غزة، وأن تكون هذه الهدنة بداية للوقف الدائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة في القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني».
بدوره، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط  في بيان، عن تطلعه لأن تفضي الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحرب، مؤكداً ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي اعتبرها «فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية».
وأكد أن «الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد لدوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط».

مجلس التعاون الخليجي
جاسم محمد البديوي
غزة
قطاع غزة
فلسطين
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