الخميس 23 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الهدنة في غزة خطوة بالاتجاه الصحيح

تصاعد أعمدة الدخان في غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
23 نوفمبر 2023 00:59

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

أخبار ذات صلة
«اليونيسف»: غزة باتت المكان الأخطر في العالم للأطفال
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين

رحب مسؤولون فلسطينيون بقرار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، معتبرين أنها تشكل خطوة بالاتجاه الصحيح نحو وقف إطلاق نار شامل وتمثل فرصة لالتقاط الأنفاس، مؤكدين ضرورة النظر إلى قضية الأسرى والرهائن من منظور إنساني وليس سياسي أو عسكري. ولاقى قرار الهدنة ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً، وسط آمال بتحويلها لوقف دائم لإطلاق النار.
ورحب محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بأي عمل من شأنه حقن دماء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية ترحب بأي خطوة توقف الحرب وتحقن دماء الشعب الفلسطيني وتحفظ حقوقه الكاملة في إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. 
وذكر مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد» أن حماية المدنيين هي مسؤولية أخلاقية ودينية وسياسية للقيادة الفلسطينية، خصوصاً من المخاطر الناتجة عن الاحتلال.
وقال: «إننا نأمل في مواصلة الجهود لهدنة دائمة وإيقاف دائم للحرب في قطاع غزة»، واصفاً الهدنة بالخطوة الإيجابية لحقن دماء الشعب الفلسطيني. 
وأشار إلى أن «السلطة الفلسطينية تأمل أن تكون الفترة الحالية سبباً في العمل الدولي المشترك لإقرار حل الدولتين وتتويجها بإنهاء الاحتلال وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة».
بدوره، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان لـ«الاتحاد» إن الهدنة تمثل فرصةً لالتقاط الأنفاس، مطالباً بالنظر إلى موضوع الأسرى والرهائن من منظور إنساني كامل وليس من موقف سياسي أو عسكري، خاصة مع وجود أسرى أطفال لا ذنب لهم.
وقال: «وفقاً للاتفاق سيتم تبادل الأسرى والرهائن على مدار 4 أيام، مع هدنة كاملة في اليوم الخامس لمزيد من التواصل والمفاوضات لتمديد الهدنة بناءً على عدد الأسرى والرهائن الذين يتم التوافق على تبادلهم».

غزة
فلسطين
قطاع غزة
آخر الأخبار
أوكرانية في ميدان الاستقلال وسط كييف مع بدء موسم سقوط الثلج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
اليوم 00:59
طفل يقف بين أنقاض منزله المدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: غزة باتت المكان الأخطر في العالم للأطفال
اليوم 00:59
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين
اليوم 00:59
بايدن على متن الطائرة الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن يحيي الذكرى الستين لاغتيال جون كينيدي
اليوم 00:59
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر استمرار الأزمة في السودان
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©