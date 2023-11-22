فنلندا تعلن إغلاق معابرها الحدودية مع روسيا باستثناء واحد

هلسنكي (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الفنلندي، أمس، أن بلاده ستغلق كل معابرها الحدودية مع روسيا باستثناء معبر واحد في المنطقة الشمالية، في ضوء تدفق عدد كبير من المهاجرين نحو حدودها.

ومنذ مطلع أغسطس، دخل حوالى 700 طالب لجوء إلى فنلندا بدون تأشيرة عبر حدودها الشرقية.

وقال رئيس الوزراء بيتيري أوربو في مؤتمر صحافي: «قررت الحكومة إغلاق مزيد من المعابر الحدودية.. وحده معبر رايا-يوسيبي سيظل مفتوحاً».

وبعدما شهدت ارتفاعاً في أعداد المهاجرين الذين يطلبون اللجوء على حدودها الشرقية في نوفمبر، أغلقت فنلندا الأسبوع الماضي نصف معابرها الثمانية مع روسيا.

وأضاف أوربو: «للأسف لم تتمكن هذه الإجراءات من وقف الظاهرة».