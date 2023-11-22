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بايدن يحيي الذكرى الستين لاغتيال جون كينيدي

بايدن على متن الطائرة الرئاسية (أ ف ب)
23 نوفمبر 2023 00:59

واشنطن (أ ف ب) 

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أحيا الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، الذكرى الستين لاغتيال جون كينيدي، داعياً الأميركيين إلى التوحد ومواصلة الرؤية المتفائلة للرئيس الديموقراطي الراحل.
وقال بايدن: «في حياته وموته، غيّر الرئيس كينيدي الطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا.. بلد مليء بآمال الشباب وطموحاتهم، معزز بالقوة الراسخة لشعب تغلب على الخسارة الفادحة بتحويل الألم إلى تصميم لا يتزحزح».
وأضاف: «لقد دعانا إلى أن نمسك التاريخ بأيدينا، وألا نتخلى أبداً عن الكفاح لبناء أميركا ترقى إلى أعلى مُثُلها العليا».
واغتيل كينيدي على يد لي هارفي أوزوالد الذي أطلق النار عليه خلال مرور موكبه في دالاس في 22 نوفمبر 1963، وهو حدث كبير صدم الولايات المتحدة والعالم، وأدى إلى ظهور نظريات مؤامرة لا تنتهي.
وأشار بايدن إلى أنه كان على وشك مغادرة صفه في الجامعة عندما علم باغتيال كينيدي الذي «أيقظ جيلاً» على أهمية الحقوق المدنية، بما في ذلك حق التصويت والمساواة في الأجر.
وحض بايدن الأميركيين على استعادة رئاسة كينيدي التي لم تتم «ليس كمأساة فقط، بل كنداء دائم للعمل لكي يبذل كل فرد منا ما في وسعه من أجل بلدنا».

جو بايدن
جون كينيدي
أميركا
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