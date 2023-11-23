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ألمانيا: حملة مداهمات ضد مهربي البشر

ألمانيا: حملة مداهمات ضد مهربي البشر
23 نوفمبر 2023 13:59

ألقت الشرطة الاتحادية بألمانيا القبض على اثنين مشتبه فيهما خلال حملة مداهمات كبرى ضد جرائم تهريب البشر في ولايتين ألمانيتين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية اليوم الخميس إنه تم خلال ذلك تنفيذ أمر اعتقال من الاتحاد الأوروبي.

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وأوضحت أن نحو 260 فرداً من الشرطة شاركوا في حملة المداهمات التي شملت ولاية برلين وعددا من المدن في ولاية سكسونيا السفلى على رأسها هانوفر. وبحسب البيانات، فإن المحققين يستهدفون مجموعة مهربين يقومون بجلب أشخاص إلى ألمانيا وهم مكدسون في شاحنات صغيرة عبر ما يسمى بطريق البلقان.

ووفقا لتصريحات المتحدثة باسم الشرطة، تم العثور على أدلة إثبات كثيرة. وأضافت أن المهمة الشرطية لا تزال مستمرة وأن تقييم الأدلة سوف يستغرق بعض الوقت.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
تهريب البشر
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