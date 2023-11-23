الكونغو الديموقراطية والأمم المتحدة توقعان خطة لانسحاب قوة حفظ السلام

كينشاسا (وكالات)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية «مونوسكو»، أنها وقعت مع الحكومة خطة لانسحاب قوتها، بدون أن تقدّم تفاصيل عن الجدول الزمني لذلك. وتحدثت البعثة الأممية المنتشرة في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ العام 1999 عن «انسحاب سريع وتدريجي ومنظم ومسؤول من البلد الأفريقي».

وتتضمن المذكرة خطة وجدولاً زمنياً للانسحاب، لكن البعثة قدمت قليلاً من التفاصيل واكتفت بالقول إنها ستُنفّذ على ثلاث مراحل. بميزانية سنوية تبلغ نحو مليار دولار، تنتشر قوة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ نحو 25 عاماً لكن الميليشيات المحلية والجماعات المسلحة الأجنبية لا تزال تعيث خراباً في شرق البلاد.