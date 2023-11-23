تونس: إحباط 17 عملية هجرة وضبط 470 شخصاً في صفاقس

تونس (الاتحاد)

أعلنت السلطات التونسية، أمس، إحباط 17 عملية هجرة غير نظامية وضبط 470 شخصاً من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل صفاقس.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان، إن «الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط 17 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 470 شخصاً من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء».

فيما «ضبطت وحدات إقليم الحرس الوطني في صفاقس 9 أشخاص مطلوبين بين منظمين ووسطاء في عمليات هجرة غير نظامية»، بحسب البيان.

وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين من تونس ودول أفريقية أخرى.