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الأمم المتحدة: ارتفاع جرائم قتل النساء في العالم

الأمم المتحدة: ارتفاع جرائم قتل النساء في العالم
24 نوفمبر 2023 01:28

نيويورك (الاتحاد)

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أفادت الأمم المتحدة بأن عدد النساء والفتيات اللواتي قتلن في جميع أنحاء العالم في عام 2022 ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاماً. وقتلت حوالي 89 ألف امرأة وفتاة عمداً العام الماضي، حسبما ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. 
وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في بيان: «إن العدد المقلق من جرائم قتل الإناث هو تذكير صارخ بأن الإنسانية لا تزال تتصارع مع أوجه عدم المساواة المتجذرة والعنف ضد النساء والفتيات». 
وأضافت: «كل حياة تفقد هي دعوة للعمل.. نداء لمعالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية على وجه السرعة، لتحسين استجابات العدالة الجنائية، حتى لا تخشى أي امرأة أو فتاة على حياتها بسبب جنسها». 
وارتكب أكثر من نصف جرائم القتل هذه (حوالي 55 في المئة) أفراد الأسر أو الشركاء، مقارنة بحوالي 12 في المئة من ضحايا القتل الذكور. ووقع أكبر عدد من جرائم قتل النساء والفتيات، حوالي 20 ألفاً في أفريقيا تليها آسيا.

الأمم المتحدة
العنف ضد النساء
جرائم ضد النساء
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
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